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В Белгородской области автомобиль с мирными жителями подорвался на мине

В Белгородской области автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф их доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга.

На месте ЧП работают экстренные службы.