Сотрудники рязанского РЦК получили сертификаты тренеров бережливого производства

Документ об успешном прохождении программы получили три сотрудника Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Накануне в федеральном центре компетенций завершилась подготовка и сертификация тренеров бережливого производства. Мероприятие регулярно проводится ФЦК в рамках национального проекта «Производительность труда». Документ об успешном прохождении программы получили три сотрудника регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Сертификация проводилась по направлениям «Стандартизированная работа», «Автономное обслуживание оборудования», «Быстрая переналадка (SMED)», «Анализ эффективности оборудования (ОЕЕ)», «Методика решения проблем». Оценивали тренеров в очном формате, им присваивались баллы за содержательность интерактивной лекции, умение взаимодействовать с аудиторией, использование средств визуализации, владение предметной экспертизой.

«Эксперты РЦК всегда повышают компетенции, чтобы качественно проводить тренинги, делиться новыми знаниями на предприятиях-участниках нацпроекта „Производительность труда“ и его региональной части. Наличие сертификатов ФЦК позволяет на безвозмездной основе передавать опыт в области „бережливых“ технологий представителям компаний, повышая тем самым показатели производительности. Так, в 2023 году наши эксперты обучили более 1600 сотрудников предприятий-участников нацпроекта», ― отметил руководитель рязанского РЦК Виктор Михеев-Даниловцев.