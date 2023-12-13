Рязанцы рассказали об отсутствии уборки перехода у «Барса на Московском»
Многие люди, видя в каком состоянии лестница, переходят дорогу по проезжей части.
Рязанцы рассказали об отсутствии уборки подземного перехода у «Барса на Московском». Фотографии заснеженных ступеней они прислали в Telegram-канал губернатора Павла Малкова утром в среду, 13 декабря.
«Ни вчера, ни сегодня переход не чищен. Как только люди карабкаются?», — написала рязанка.
Также в комментарии она упомянула, что многие люди, видя в каком состоянии лестница, переходят дорогу по проезжей части.
Напомним, ранее рязанцы жаловались на бездомных, которые в холодное время года постоянно появляются в переходе.
А мэрия рассказала РЗН. Инфо, что капремонт перехода планируется в 2024 году.