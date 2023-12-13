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Рязанцы рассказали о желаемом уровне МРОТ в регионе
В Рязани желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 39 300 рублей.

Рязанцы рассказали о желаемом уровне МРОТ в регионе. Об этом свидетельствуют данные опроса на сайте сервиса SuperJob.

В Рязани желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 39 300 рублей, в августе этого года эта сумма была равна 38 000 рублей, в ноябре 2022 — 35 900 рублей, в апреле 2022 — 35 000 рублей, в январе 2022 — 33 800 рублей, а в ноябре 2020 года — 29 800 рублей.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — в Москве и Владивостоке: жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 453 00 рублей. Запросы к уровню МРОТ в Хабаровске составляют 43 600 рублей. Санкт-Петербург на третьем месте с ожиданиями в размере 43 000 рублей.

Напомним, с 1 января в России уровень МРОТ вырастет до 19 242 рублей.