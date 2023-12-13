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Россиян предупредили о повышении налога на недвижимость
Юрист советует заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости и примерно рассчитать размер подлежащего уплате налога, запланировав эти расходы в личном бюджете.

Россиян предупредили о повышении налога на недвижимость. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

По его словам, с начала года в России увеличится размер налога на недвижимость, так как из-за ее переоценки стоимость в среднем подросла на 20-25 процентов.

Соловьев напомнил, что кадастровая стоимость жилья — база для расчета налога на имущество. Она не совпадает с рыночной и определяется заочно с учетом таких параметров, как район, возраст дома, строительные материалы.

«Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно, получив выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Сделать это можно через МФЦ, сайты Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, портал «Госуслуги», — пояснил эксперт.

Он советует заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости и примерно рассчитать размер подлежащего уплате налога, запланировав эти расходы в личном бюджете.