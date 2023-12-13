Российские войска начали наступление под Новодонецком

Российские силы уничтожают вражескую технику, в том числе иностранные танки Leopard и Abrams.

Российские силы начали наступление под Новодонецком. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Отмечается, что бойцам ВСУ не хватает вооружения.

«Чувствуется, что противник начинает захлебываться, испытывает недостаток боеприпасов. Чувствуется, что мы уже переходим в наступление», — отмечает источник.

По расположению ВСУ танкисты работают с закрытых позиций.

По словам наводчика с позывным Добрый, российские силы уничтожают вражескую технику, в том числе иностранные танки Leopard и Abrams.