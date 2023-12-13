Российские военные отразили восемь атак ВСУ на купянском направлении
Общие украинские потери — до 615 человек, четыре танка.
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны.
За сутки российские военные отразили 8 атак ВСУ на купянском направлении, 4 атаки на донецком и южно-донецком направлениях, одну атаку на краснолиманском направлении и одну атаку на запорожском направлениях.
Общие украинские потери — до 615 человек, четыре танка.
Были уничтожены цеха сборки и ремонта украинских беспилотников, три склада боеприпасов и склад горючего.
ПВО РФ за сутки перехватила два снаряда HIMARS, уничтожила шесть БПЛА ВСУ.