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Readovka сообщила об освобождении Марьинки российской армией
Также эту информацию сообщают украинские СМИ.

Вооруженные силы России освободили город Марьинка. Об этом сообщило издание Readovka со ссылкой на источник. Также эту информацию подтверждают украинские СМИ.

«Марьинка окончательно освобождена русской армией», — передает издание. Отмечается, что основной периметр города зачищен [от украинских сил]. В украинских соцсетях уточняют, что «Марьинка пала».

Официальных комментариев Минобороны РФ об освобождении Мариньки нет.