Пропавшего почти полгода назад студента из Башкирии нашли убитым

Пропавшего почти полгода назад студента из Башкирии нашли убитым.

Как сообщает канал «Батащ», подростка убили и инсценировали суицид.

Весной Тимур гостил у бабушки. От нее должен был ехать на экзамен в СПТУ Новобелокатая, но опоздал на автобус. Со слов родственников, решил добираться со своей однокурсницей на машине. Ее 39-летний парень согласился подвезти студентов. Девушка рассказала, что Тимур пришел к ним домой, пока она переодевалась, вышел вместе с ее молодым человеком и пропал.

Мужчина признался, что ударил студента и якобы не рассчитал силу. Когда понял, что тот мертв, спрятал тело и только через пять месяцев инсценировал суицид Тимура.

Возбуждено уголовное дело.