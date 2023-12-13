Прокуратура рассказала об обманутых телефонными мошенниками рязанцах

Речь шла о жителях Октябрьского района.

Прокуратура Рязанской области рассказала о случаях, когда телефонные мошенники обманывали жителей Октябрьского района областного центра. Информация появилась на сайте ведомства.

Так, рязанке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником ФСБ и заявил, что та причастна к деятельности запрещенных в России организаций. И якобы с ее счета в их пользу переведены деньги.

В дальнейшем женщине позвонил «сотрудник банка». Он предложил оформить кредит для решения проблемных вопросов с ее счетом. После заключения сделки 500 тысяч рублей перевели на счет мошенников.

Помимо этого, жертвой стал другой житель Октябрьского района Рязани. Мужчину ввели в заблуждение лже-сотрудники правоохранительных органов. По их указанию он прибыл к банкомату в торговый центр и перевел на счет неустановленных лиц более 380 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела потерпевший пояснил, что перевести деньги его убедили мошенники. У рязанца же возникли опасения за сохранность средств на своем счете.