Правительство РФ поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц

Правительство РФ поддержало установление с 1 января по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук.

Правительство РФ поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 13 декабря, правительство РФ поддержало установление с 1 января по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук.

Уточняется, что льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров.

Ранее стало известно, что в Россию будут поставлять яйца из Турции.