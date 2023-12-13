Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Он пояснил, что сейчас Украина находится не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении из-за военных действий, по геостратегическим, политическим причинам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не даст Евросоюзу совершить ошибку и начать переговоры с Украиной о вступлении этой страны в блок. Он отметил, что Венгрия будет выступать против, даже если останется единственной страной с такой позицией из 27 государств-членов ЕС. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на портал Mandiner.

Он пояснил, что сейчас Украина находится не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении из-за военных действий, по геостратегическим, политическим причинам.

«По-моему, это ошибка», — заметил Орбан.