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NYT: на Украине назвали нужное количество призывников для восполнения потерь на фронте
Потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации.

Чтобы восполнить понесенные ВСУ потери, Киеву в следующем году придется мобилизовать по 20 тысяч человек каждый месяц. Об этом пишет LIFE со ссылкой на газету The New York Times.

«Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации», — отмечает издание.