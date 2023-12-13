На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Специалисты рассказали, что эпицентр подземных толчков располагался на глубине 463-х км на расстоянии в 214 км от поселка Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района на юго-востоке полуострова.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Специалисты рассказали, что эпицентр подземных толчков располагался на глубине 463-х км на расстоянии в 214 км от поселка Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района на юго-востоке полуострова.

При этом в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось, пострадавшие и разрушения также не зафиксированы.