Минфин: в России не будут повышаться цены на алкоголь с 1 января

Ранее в приказе министерства отмечалось, что минимальная цена на водку в 2024 году может составить 299 рублей за 0,5 литра. Минимальные цены на бренди и коньяк также за 0,5 литра могут составить 403 рубля и 556 рублей соответственно.

В России не повысятся минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального минфина.

Отмечается, что ранее в приказе министерства отмечалось, что минимальная цена на водку в 2024 году может составить 299 рублей за 0,5 литра. Минимальные цены на бренди и коньяк также за 0,5 литра могут составить 403 рубля и 556 рублей соответственно.