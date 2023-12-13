МХК «Рязань-ВДВ» сыграет с МХК «Кристалл» 13 декабря

Билеты на сегодняшнюю игру можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский» и на сайте.

В среду, 13 декабря, пройдет очередной матч Первенства НМХЛ, в котором на льду Дворца спорта «Олимпийский» сойдутся команды МХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Кристалл». Игра начнется в 19:00.

«Десантники» проводят последние домашние матчи в этом году. Недавно для рязанской команды стартовал второй круг играми с командой «ЭкоНива-Бобров». После двух поражений рязанский коллектив пропустил вперед в таблице команду из Боброва и сейчас находится на 4-й строчке Восточной конференции.

Саратовская команда в последних трех матчах одержала три победы, обыграв идущих на последней строчке в таблице «Тверичей». «Кристалл» вплотную приближается к зоне плей-офф.

«Рязань-ВДВ» и"Кристалл" уже встречались в этом сезоне в Саратове, тогда оба раза победу праздновала рязанская команда — 3:1 и 8:4.