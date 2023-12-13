Мэрия попросила не парковать машины на девяти рязанских улицах

Причина — уборка снега.

В Рязани на девяти улицах в ночь на четверг, 14 декабря, будут вывозить снег с дорог. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Дирекция благоустройства вывезет снег с проезжей части на улицах Каширина, Соборной, Семинарской, Островского, Циолковского, Маяковского, Есенина, Семашко и площади Мичурина.

Водителей попросили не парковать автомобили на указанных улицах, чтобы не у специальной техники не было препятствий.

Также во всех районах города ночью будут работать комбинированные дорожные машины. Они будут подметать проезжую часть дорог общего пользования и улицы, по которым едет общественный транспорт.