Мэрия назвала срок завершения ремонта рязанского манежа «Юность»

Работы будет проводить новый подрядчик ООО «РЕКРО ТАЧ». Ему предстоит завершить ремонт покрытия, а также сделать дополнительные монтажно-строительные работы.

Мэрия Рязани отчиталась о ремонте легкоатлетического манежа «Юность». Информация появилась на сайте ведомства.

Работы будет проводить новый подрядчик ООО «РЕКРО ТАЧ». Ему предстоит завершить ремонт покрытия, а также сделать дополнительные монтажно-строительные работы. Ранее мэрия в одностороннем порядке расторгла договор со старой подрядной организацией.

«Современное монолитное покрытие сможет выдерживать самые большие нагрузки. По словам представителя компании-подрядчика Евгения Маликова, в настоящее время специалисты выполняют работы по устройству нижних слоев, далее будет наноситься декоративный верхний слой с цветовыми решениями. Завершающим этапом станет нанесение технологической разметки согласно правилам проведения соревнований», — заявили в ведомства.

Отмечается, что по контракту ремонт планируют завершить 24 декабря. Спортсмены приступят к занятиям после приемки работ. В манеже будут проводиться соревнования по легкой атлетике различного уровня, а также тренировочные занятия.