Кадыров допустил окончание спецоперации на Украине в 2024 году

При этом, отметил Кадыров, СВО могла закончиться и раньше, однако длительность связана с особым поручением Владимира Путина. «Мы видим, как ведет себя Израиль, а у нас задача — максимально не разрушить города, вести переговоры с теми, кто хочет сдаться», — сказал глава Чечни, общаясь в прямом эфире с жителями республики.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров допустил, что спецоперация на Украине может завершиться летом 2024 года. Об этом сообщило издание « Комсомольская правда ».

При этом, отметил Кадыров, СВО могла закончиться и раньше, однако длительность связана с особым поручением Владимира Путина.

«Мы видим, как ведет себя Израиль, а у нас задача — максимально не разрушить города, вести переговоры с теми, кто хочет сдаться», — сказал глава Чечни, общаясь в прямом эфире с жителями республики.

Кадыров подчеркнул, что осторожность в проведении спецоперации является личным указом президента России. Путин, по его словам, поставил задачу — не разрушать города и не позволить Западу попасть на территорию России и навязывать свои условия.