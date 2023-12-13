«Известия»: в России изменятся правила строительства и проектирования торговых центров

Планируется, что новые нормы помогут бизнесу проектировать современные и оригинальные здания и больше заработать на их эксплуатации.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России утвердит изменения правил проектирования торгово-развлекательных центров до конца года. Об этом пишут « Известия ».

Планируется, что новые нормы помогут бизнесу проектировать современные и оригинальные здания и больше заработать на их эксплуатации.

Обновленная редакция правил предполагает ввод гибкой планировочной структуры, что позволит менять местоположение точек питания в торговых центрах, выставляя их, например, на крыши.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Сергея Музыченко, ТРЦ являются неотъемлемой частью современных городов.

«Их главная особенность — разнообразие конструктивных решений и планировочных структур, объединяющих в себе торговые площадки, развлекательные комплексы и зоны питания», — заявил он.