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Глав рязанских предприятий и учреждений попросили помочь в уборке города от снега
Также на ближайшие выходные в городе запланировано проведение городских субботников.

Глав рязанских предприятий и учреждений попросили помочь в уборке города от снега. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 13 декабря, мэр Рязани Виталий Артемов провел рабочую встречу с руководителями предприятий и учреждений города. На встрече обсудили вопросы организации уборки от снега, координацию работы, закрепили за каждым предприятием территорию, в том числе остановки общественного транспорта и тротуары. В администрацию пригласили представителей 50 предприятий, строительных компаний, учреждений торговли.

На встрече Артемов отметил, что на этой неделе по прогнозам синоптиков выпадет месячная норма осадков. Самые сильные снегопады прогнозируются в пятницу. К концу недели высота снежного покрова превысит 52 см.

«Хотел попросить, чтобы вы убрали от снега не только свою территорию, но и прилегающие участки, тротуары и остановочные павильоны», — заявил Артемов.

На встрече также присутствовали заместители главы и префекты районов. С каждым предприятием и учреждением обсудили алгоритм взаимодействия, уборку проблемных участков, привлечение техники и людей к уборке улиц, сезонное трудоустройство водителей в Дирекцию благоустройства города.

На ближайшие выходные в городе запланировано проведение городских субботников.