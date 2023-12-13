ГК «Зеленый сад» провел проверку степени защиты своих домов в Рязани

Закономерно увеличилось внимание общества к проблеме антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей и жилых комплексов. В 2022 году органы власти южных регионов России даже выпускали распоряжение о повышении антитеррористической защищенности многоквартирных домов. Причем предполагаемым источником финансирования реализации всех этих мер должна была стать плата собственников за содержание и ремонт жилого помещения.

По действующим нормативам в большинстве домов должны быть установлены системы охранной, тревожной сигнализации и системы охранного оповещения, домофоны и кодовые замки, регулярно организовывать обход дома, и осматривать автостоянки. Для всех многоквартирных домов без исключения должен быть закрыт доступ в подвал, на крышу и чердак. Еще 30 лет назад подобные виды угроз вовсе не учитывались при строительстве. Сейчас увеличение численности населения городов и усовершенствование технологий диктуют новые требования к уровню защищенности жилых комплексов.

В домах ГК «Зеленый сад» проработкой вопроса защищенности жилых комплексов занимается отдел капитального строительства при поддержке экспертов обеспечения безопасности жилых объектов. При реализации системы видеонаблюдения важно чтобы не оставалось слепых зон.

Для этого каждый многоквартирный дом оснащается системой видеонаблюдения. В среднем число камер в одном доме составляет 300-350 штук. Туда входят камеры для лифтовых холлов 1 этажа, площадки перед квартирами на каждом этаже требуют от 2-х до 4-х камер, камеры в лифтах, входные группы и выход на технический этаж.

Для внешней территории под наблюдением весь периметр по кругу: детская площадка, спорт площадка, паркинг. Ведётся комплексное наблюдение на электроподстанции, тепловой подстанции в котельной.

Еще один уровень безопасности — круглосуточный пост охраны и Группы быстрого реагирования, подготовкой и обучением которых занимаются — офицеры запаса ВДВ. Такие команды закреплены за домами, возведенными ГК «Зеленый сад» и находящимися на балансе группы управляющих компаний «Зеленый сад — Мой дом». Детские и спортивные площадки, уличный периметр, паркинг и лифтовые холлы оборудованы тревожными кнопками для вызова охраны.

Однако самый важный фактор защиты от чрезвычайных происшествий — это постоянная бдительность. Поэтому в начале декабря ГК УК «Зеленый сад — Мой дом» провела противотеррористические учения для сотрудников и даже сделала ролик по результатам. На территории нескольких дворов был заложен муляж взрывного устройства. Дальше сотрудники должны действовать по протоколу: нашедший не прикасается к предмету и незамедлительно сообщает об этом на пост охраны дома.

Прибывший сотрудник охраны проводит оцепление территории и вызывает группу быстрого реагирования, которая обеспечивает безопасность до приезда городских чрезвычайных служб и прибывает на место не позднее, чем через 7 минут в ночное время и 10 минут в дневное.

Обеспечение комфорта и защита жителей наших дворов — главная задача УК «Зеленый сад — Мой дом», поэтому они регулярно проводят учения и проверки готовности сотрудников к нештатным ситуациям.