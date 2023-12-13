ГИБДД призвала рязанцев быть бдительными из-за ухудшения погоды

В обращении отметили, что 13 декабря на территории Рязанской области ожидается метель и ухудшение видимости, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

ГИБДД призвала рязанцев быть бдительными из-за ухудшения погоды. Обращение появилось в официальном Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

В обращении отметили, что 13 декабря на территории Рязанской области ожидается метель и ухудшение видимости, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

«Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в обращении.