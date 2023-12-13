Бастрыкин потребовал повторный доклад о нарушении природоохранного законодательства в Турлатове

В населенном пункте стоит едкий запах, что провоцирует ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний у местных жителей, которые вынуждены регулярно обращаться за медицинской помощью. Дети не посещают образовательные учреждения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. Земли сельхозназначения систематически переводятся в промышленную категорию, и затем на них возводятся новые заводы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с видеообращением о нарушении природоохранного законодательства в деревне Турлатово Рязанской области. Об этом пишет информационный центр ведомства.

Отмечается, что в социальной сети опубликовано видеообращение жителей деревни. Они сообщают о загрязнении воздуха расположенными там крупными промышленными предприятиями.

В населенном пункте стоит едкий запах, что провоцирует ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний у местных жителей, которые вынуждены регулярно обращаться за медицинской помощью. Дети не посещают образовательные учреждения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии.

Кроме того, земли сельхозназначения систематически переводятся в промышленную категорию, и затем на них возводятся новые заводы.

Глава СК затребовал у руководителя ведомства по Рязанской области Владимира Никешкина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Напомним, жительница Турлатова записала видеообращение Путину из-за негативного влияния промышленных выбросов на здоровье детей.