Бастрыкин потребовал повторный доклад о нарушении природоохранного законодательства в Турлатове

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с видеообращением о нарушении природоохранного законодательства в деревне Турлатово Рязанской области. Об этом пишет информационный центр ведомства.
Отмечается, что в социальной сети опубликовано видеообращение жителей деревни. Они сообщают о загрязнении воздуха расположенными там крупными промышленными предприятиями.
В населенном пункте стоит едкий запах, что провоцирует ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний у местных жителей, которые вынуждены регулярно обращаться за медицинской помощью. Дети не посещают образовательные учреждения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии.
Кроме того, земли сельхозназначения систематически переводятся в промышленную категорию, и затем на них возводятся новые заводы.
Глава СК затребовал у руководителя ведомства по Рязанской области Владимира Никешкина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
Напомним, жительница Турлатова записала видеообращение Путину из-за негативного влияния промышленных выбросов на здоровье детей.