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Аналитика Yota: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое

За год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 годы.

Для исследования аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, текст или музыку. Отмечается, что в исследование не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, Midjourney и Yandex GPT

Самым популярным оказался проект «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. За полгода с момента старта в этой нейросети потратили вдвое больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе по работе с ИИ — Kandinsky, которая также позволяет создавать визуальный контент. С января этого года она выросла в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и занимает вторую строчку.

Тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей замыкает проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети сократилось на 63%. В первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw.

По сравнению с периодом январь — октябрь прошлого года посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей — люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте — абоненты 46-55 лет (18%).

Активнее всего нейросети набирают популярность у пользователей от 14 до 21 года, в 2023 году их число выросло в 11 раз. И они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика в среднем на абонента. Мужчины чаще женщин пользуются нейросетями — они составляют 59% аудитории таких сервисов. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.

Кроме того, аналитики Yota составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавил Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятерку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.