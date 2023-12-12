За неделю в Рязанской области более тысячи человек заболели COVID-19

Всего за прошедшую неделю на COVID-19 обследовали 12 640 человек.

За неделю в Рязанской области более тысячи человек заболели COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 12 декабря 2023 года на территории Рязанской области зарегистрировали 162 274 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 1 080 случаев за прошедшую неделю.

Всего за прошедшую неделю на COVID-19 обследовали 12 640 человек.

Напомним, в России заболеваемость коронавирусом выросла почти на 10%.