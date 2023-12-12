Великобритания передаст Украине военные катера и машины-амфибии «Викинг»
Об этом глава британского минобороны Грант Шэппс заявил в Адмиралтейском доме.
Великобритания передаст Украине военные катера и машины-амфибии «Викинг». Об этом сообщило
«Я могу объявить, что Великобритания дарит 23 катера для рейдовых операций на берегу и в прибрежной зоне и 20 машин-амфибий быстрого развертывания „Викинг“», — приводятся слова главы ведомства Гранта Шэппса, сказанные им в Адмиралтейском доме.
Ранее британское минобороны сообщило, что Киеву передадут два минно-поисковых корабля класса Sandown.