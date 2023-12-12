В Ульяновской области осудили женщину, которая пыталась зарезать продавца

В Ульяновской области осудили женщину, которая пыталась зарезать продавца. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.

Все произошло 31 августа. Безработная женщина поругалась с продавцом и несколько раз ударила ее ножом.

Женщине удалось выжить благодаря сопротивлению и вовремя оказанной медицинской помощи.

Суд признал нападавшую виновной в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105) и приговорил ее к 6 годам колонии общего режима.

Также осужденная должна будет выплатить продавцу 700 тысяч рублей морального вреда.