В Свердловской области пенсионерка замерзла насмерть в доме без отопления

Инцидент произошел в Сухом Логу. В здании также находились собаки.

В Свердловской области пенсионерка замерзла насмерть в доме без отопления. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на фонд соцзащиты.

Инцидент произошел в Сухом Логу.

Женщина замерзла в собственном доме, где не было отопления. Тело пролежало внутри семь дней, там же находились собаки.

«Женщина жила в деревянном доме, где не было воды и отопления, газ отключили полгода назад. Внутри бардак, холодно, повсюду фекалии. Собаки в истощенном состоянии, пытались ее согреть. Из шести выжили шестеро, также нашли щенка, которого чуть не разорвали из-за голода, и трех кошек — все в ужасном состоянии», — рассказала волонтер.

Собакам ищут новый дом. Волонтеры приезжают кормить их, а животные ведут себя агрессивно.

Как сообщили в региональном главке МВД, в обстоятельствах смерти пожилой женщины разбираются сотрудники полиции территориального ОВД.