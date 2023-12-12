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В Санкт-Петербурге пенсионерка насмерть замерзла в контейнерном боксе
Трагедия случилась в Красногвардейском районе на улице Хасанская.

В Санкт-Петербурге 70-летняя женщина насмерть замерзла в контейнерном боксе. Об этом сообщил портал 78.ru.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе на улице Хасанская.

Уточняется, что бокс находился на территории автобусного парка. Пенсионерка жила в нем со взрослой дочерью с апреля 2023 года.

«С наступлением холодов пожилая женщина начала постоянно болеть, чувствовала себя плохо», — пишет издание.

В понедельник, 11 декабря, дочь пенсионерки обратилась к сотрудникам автопарка, чтобы вызвать матери «скорую». Когда врачи приехали на место, они выяснили, что женщина умерла от обморожения, так как бокс не отапливался.

После об инциденте узнали полицейские. Они выяснили, что у семьи есть двухкомнатная квартира, захламленная мусором.