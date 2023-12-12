В рязанском Фотодоме откроется выставка Андрея Караева «36 кадров»

В четверг, 13 декабря в 15:00 в МВЦ «Фотодом» имени Каширина пройдет открытие выставки члена рязанского отделения союза фотохудожников РФ Андрея Карева. В экспозицию вошли 36 фотографий, начиная с кадра с самой первой пленки автора и заканчивая съемками последними.

«36 кадров (а именно 36 кадров было во всех наших „свемах“ и „тасмах“) — это 36 встреч с людьми, которые чем-то удивили; это события, которые остались в памяти; это самые запоминающиеся в жизни съемки. Эти 36 кадров сложились в один замысловатый эклектичный калейдоскоп, в одну пленку, имя которой — жизнь», — отметил Андрей Карев.

Выставка продлится до 13 января по адресу улица Почтовая дом № 58. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12 +.