В Рязанской области задержали женщину, которая украла деньги из дома 90-летней пенсионерки

Возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

В Рязанской области задержали женщину, которая украла деньги из дома 90-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию Сасова обратилась 90-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее дома пропало 100 тысяч рублей.

Следов взлома в доме не нашли, поэтому полицейские предположили, что пенсионерка сама впустила в дом похитителя.

Выяснилось, что к краже причастна 18-летняя жительница города. Она специально обходила улицы и высматривала дома, в которых проживают пожилые люди. Увидев 90-летнюю пенсионерку, девушка под видом работника газовой службы проникла в дом и, выбрав удобный момент, без свидетелей осмотрела помещения. В мебели она нашла кошелек с деньгами и скрылась.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 6 лет лишения свободы.