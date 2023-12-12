В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 498 случаев заболеваний. Показатель заболеваемости составил 78,3 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 0,7%.

В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального РОспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 498 случаев заболеваний. Показатель заболеваемости составил 78,3 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 0,7%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы и COVID-19.

Напомним. на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе выросла на 20,4%.