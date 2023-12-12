В Рязанской области произошло ДТП между фурой и легковушкой
Авария случилась во вторник, 12 декабря, на трассе М5 в районе Шилова.
В Рязанской области произошло ДТП между фурой и легковушкой. Об этмо сообщили в Telegram-канале «Рязинформбюро».
Авария случилась во вторник, 12 декабря, на трассе М5 в районе Шилова.
«Легковушка вышла на встречу и столкнулась с фурой», -пояснил автор поста.
Отмечается, что на трассе голый лед, она не обрабатывается.
«В сторону Рязани собралась огромная пробка», — заключили в посте.