В Рязанской области полицейские проведут рейды на железнодорожных переездах

Во вторник, 12 декабря, в Рязанской области полицейские проведут рейды по соблюдению ПДД на железнодорожных переездах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ЖД переезды являются местами повышенной опасности. ДТП, которые происходят на них, как правило, отличаются тяжестью последствий.

Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман, снегопад.