В Рязанской области осудили мужчину за кражу

Следствием установлено, что в октябре 2022 года подсудимый украл имущество из жилого дома жителя села Болошнево Рязанского района.

В Рязанской области осудили 38-летнего мужчину за кражу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что в октябре 2022 года, испытывая материальные трудности, подсудимый украл имущество из жилого дома жителя села Болошнево Рязанского района. Так, он нанес потерпевшему значительный материальный ущерб.

На злоумышленника с ноября 2022 года Рязанским районным судом установлен административный надзор на три года. Мужчине нельзя было менять место жительства без уведомления сотрудников полиции.

Отмечается, что в январе 2023 года мужчина покинул место жительства и не сообщил полицейским. Его местонахождение установили в апреле.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).