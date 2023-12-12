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В Рязани отреагировали на стрельбу в брянской гимназии
Во вторник, 12 декабря, на комитете по бюджету начальник управления образования Татьяна Сарычева рассказала, как охраняются школы в городе. Как отметила начальник управления, после трагедии, произошедшей в Брянске, были проведены проверки для повышения антитеррористической защищенности объектов.

Во вторник, 12 декабря, на комитете по бюджету начальник управления образования Татьяна Сарычева рассказала, как охраняются школы в городе.

Как отметила начальник управления, после трагедии, произошедшей в Брянске, были проведены проверки для повышения антитеррористической защищенности объектов.

«Усилили охранно-пропускной режим. Проверили работоспособность металлических рамок в школах, видеонаблюдения, пожарной сигнализации. Они работают в штатном режиме. Провели дополнительные инструктажи. В день трагедии в Брянске сотрудники управления образования незамедлительно выехали в образовательные учреждения и дополнительно проверили осмотр зданий», — рассказала Сарычева.

Депутаты поинтересовались, как рамки реагируют на металлические вещи. Сарычева подчеркнула, что они реагируют только на крупные предметы и охрана сразу же проверяет школьника.

Кроме того, депутат Максим Мустафин уточнил, кто является сотрудниками охраны. Ведь в основном, как отметил депутат, это «бабушки и дедушки пенсионного возраста». Сарычева отметила, что охраняют школы специалисты частного охранного предприятия, возраст и другие данные которых соответствуют нормативам этой организации.

Депутаты также выступили с желанием, чтобы школы охраняли сотрудники Росгвардии, тогда было бы меньше подобных трагедий. Светлана Ворнакова отметила, что как бы им не хотелось, но это очень затратно для бюджета города. Именно поэтому за услуги охраны платят родители школьников, которые сами выбирают ЧОПы.

Татьяна Сарычева подтвердила слова депутата и добавила, что для оплаты услуг охраны городом понадобится порядка 500 миллионов рублей.

Напомним, 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Погибли двое детей, еще пятеро пострадали.