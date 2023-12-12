В Рязани заместителя гендиректора юридической фирмы осудили за мошенничество

В суде установили, что в 2015 году подсудимый, используя служебное положение, заключил договор на поставку нефтепродуктов с организацией, в которой был единственным участником и учредителем. Он получил в распоряжение более четырех тысяч тонн битума, не оплатил его по договору. Мужчина распорядился битумом по своему усмотрению.

В Рязани заместителя гендиректора юридической фирмы осудили за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установили, что в 2015 году подсудимый, используя служебное положение, заключил договор на поставку нефтепродуктов с организацией, в которой был единственным участником и учредителем.

Он получил в распоряжение более четырех тысяч тонн битума, не оплатил его по договору. Мужчина распорядился им по своему усмотрению.

В результате организации причинили ущерб на сумму более 44 миллионов рублей.

Мужчину приговорили к шести годам в колонии строгого режима.