В Рязани водитель машины скорой помощи зацепил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Отмечается, что ребенок не пострадал.

В Рязани водитель машины скорой помощи зацепил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Сегодня в 11:50 проезжал по улице Трудовой. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу возле школы и не посмотрел по сторонам. Водитель скорой не пропустил его и зацепил. Он резко затормозил и ребенок отскочил в сторону», — рассказал очевидец.

По словам рязанца, после этого водитель скорой помощи сразу уехал.

«Водитель даже не вышел, не убедился пострадал ли ребенок. Он просто взял и уехал», — отметил автор поста.

Отмечается, что ребенок не пострадал.

В региональном ГИБДД рассказали, что обращений в полицию не поступало. ДТП не зарегистрировано.