В Рязани состоятся благотворительные показы ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

В Рязани состоятся благотворительные показы ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Праздничные шоу по мотивам поэмы Александра Пушкина покажут на ледовой арене ДС «Олимпийский». Они пройдут в пятницу, 15 декабря, по инициативе губернатора Павла Малкова.

На представления пригласили юных рязанцев в возрасте от шести до 18 лет. Новогодние благотворительные показы организуют для детей участников СВО, детей из многодетных малообеспеченных семей, детей-инвалидов, а также оставшихся без родителей.

Представления организуют в 11:00, 14:00 и 17:00. Записаться на них можно по телефону: +7 (4912) 51-36-70 .

Возрастное ограничение: 6+