В Рязани состоятся благотворительные показы ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
В Рязани состоятся благотворительные показы ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
Праздничные шоу по мотивам поэмы Александра Пушкина покажут на ледовой арене ДС «Олимпийский». Они пройдут в пятницу, 15 декабря, по инициативе губернатора Павла Малкова.
На представления пригласили юных рязанцев в возрасте от шести до 18 лет. Новогодние благотворительные показы организуют для детей участников СВО, детей из многодетных малообеспеченных семей, детей-инвалидов, а также оставшихся без родителей.
Представления организуют в 11:00, 14:00 и 17:00. Записаться на них можно по телефону:
Возрастное ограничение: 6+