В Рязани снова образовались десятибалльные пробки
Вечером во вторник, 12 декабря, сильные заторы образовались на улицах: Дзержинского, Циолковского, Спортивной, Касимовском шоссе, Зубковой, Есенина, Грибоедова. Также пробки образовались на Московском, Муромском, Куйбышевском шоссе и на Окружной дороге.
В Рязани снова образовались десятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки».
Вечером во вторник, 12 декабря, сильные заторы образовались на улицах: Дзержинского, Циолковского, Спортивной, Касимовском шоссе, Зубковой, Есенина, Грибоедова.
Также пробки образовались на Московском, Муромском, Куйбышевском шоссе и на Окружной дороге.
Напомним. утром на улицах города также образовались 10-балльные пробки.