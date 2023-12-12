В Рязани снова образовались десятибалльные пробки

Вечером во вторник, 12 декабря, сильные заторы образовались на улицах: Дзержинского, Циолковского, Спортивной, Касимовском шоссе, Зубковой, Есенина, Грибоедова. Также пробки образовались на Московском, Муромском, Куйбышевском шоссе и на Окружной дороге.