В Рязани обсудили изменения в структуре горадминистрации

В Рязани обсудили изменения в структуре горадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Депутаты обсудили внесение изменений на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике.

В частности, проектом решения предложили вернуть в структуру префектуры районов. Они будут будут вести работу с населением в районах города; взаимодействуя с управлением энергетики и ЖКХ, обеспечат уборку и благоустройство дворовых, межквартальных территорий и общественных пространств. Кроме того, префектуры районов проконтролируют исполнение федерального жилищного законодательства и искать самовольные постройки.

Также предполагается создание управления дорожного хозяйства и транспорта. В его функционал включат ремонт и механизированную уборку дорог и остановок общественного транспорта, организацию движения транспорта, светофоров, платных парковок, выдачу или продление разрешений (ордеров) на осуществление земляных работ.

Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Также члены комитета рассмотрели информацию об исполнении Плана профилактических мероприятий по противодействию коррупции в Рязанской городской Думе на 2021-2024 годы.

Депутаты заслушали доклад начальника управления образования и молодежной политики администрации Рязани Татьяны Сарачевой о принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений города в 2023 году. Так, на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в 19 детских садах и трех школах, ремонт ограждения территории в школе № 39, установку системы контроля управления доступом в школах № 44 и № 64, установку домофонов в школах №№ 59, 65, 74 и детском саду № 130, приобретение металлодетектора в детском саду № 66 в 2023 году из средств бюджета города направлено 7,1 миллиона рублей.

Дополнительно на антитеррористические мероприятия направлены 6,4 миллиона рублей. Специалисты отремонтировали ограждения территории в школах №№ 3, 32, 53, установили системы контроля управления доступом в школах №№ 63 и 71, отремонтировали входную группу и установили системы контроля управления доступом в школе № 64.

В рамках проведения капитального ремонта школ №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70 усилят антитеррористические меры на 15,6 миллиона рублей. Из них 11,5 миллиона рублей — средства бюджета города Рязани, 4,1 миллиона рублей — областные средства. В школе № 1 мероприятия выполнят после окончания основных работ по капремонту здания до конца 2023 года.

По данным ведомства, результаты дополнительной проверки показали, что на данный момент безопасность учреждений обеспечивается на необходимом уровне. Во время проведения новогодних мероприятий меры безопасности дополнительно усилят.

На заседании комитета обсудили план профилактических мероприятий среди подростков в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В рабочие программы воспитания общеобразовательных учреждений включены целевые ориентиры, направленные на формирование у учащихся неприятия проявлений экстремизма и терроризма. Также в целях формирования у молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям других народов реализуются мероприятия в рамках программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани».