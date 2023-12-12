В Рязани налогового инспектора осудят за служебный подлог

Специалист внес ложные сведения в протокол допроса директора проверяемой организации.

В Рязани налогового инспектора осудят за служебный подлог. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Следствие установило, что инспектор, полагая, что проверяемая фирма является транзитной и не осуществляет деятельности, желая увеличить результативность служебной деятельности, составил протокол допроса директора организации. Он внес туда ложные сведения о том, что тот является номинальным руководителем и учредителем организации. На основании указанного протокола в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности сведений о юридическим лице, что повлекло, по данным следователей, существенное нарушение прав общества, выраженное в репутационных потерях на рынке труда.

Следствие собрало доказательственную базу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд.