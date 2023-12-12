В Рязани на остановке «ТЦ Барс» мужчина упал и сломал две руки

Отмечается, что очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего забрали в больницу.

В Рязани на остановке «ТЦ Барс» мужчина упал и сломал руку. Соответствующий пост появился в группе «Подслушано в Рязани» «ВКонтакте».

"Пьяный мужчина на Барсе упал и, вроде, сломал руку (по его словам сразу две), к нему подошли из всей остановки (там было примерно 10 человек) только двое молодых людей", — написал автор поста.

Отмечается, что очевидцы вызвали скорую, пострадавшего забрали в больницу.