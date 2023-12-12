В России заболеваемость коронавирусом выросла почти на 10%

Выздоровели 97 345 человек, зараженных COVID-19, что на 39,8% больше в сравнении с показателем неделей ранее, умерли — 148.

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 9,7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб.

Отмечается, что число госпитализаций выросло на 5,2%.

По данным штаба, выздоровели 97 345 человек, зараженных COVID-19, что на 39,8% больше в сравнении с показателем неделей ранее, умерли — 148.