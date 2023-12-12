В России выросли цены на хлеб

По данным Росстата, с января 2022-го до октября 2023 года цена за килограмм хлеба в среднем выросла в Москве с 83 до 101 рубля.

В России выросли цены на хлеб. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным Росстата, с января 2022-го до октября 2023 года цена за килограмм хлеба в среднем выросла в Москве с 83 до 101 рубля, в Свердловской области — с 72 до 81, в Татарстане — с 54 до 60, а в среднем по России — с 63 до 73.

Эксперты связывают подорожание хлеба с увеличением затрат на энергию, транспорт, рабочую силу, упаковку, а также различные ингредиенты, которые применяются в хлебопечении.