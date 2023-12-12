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В России предложили сделать День Конституции выходным
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным. Об этом сообщило РИА Новости.

«Считаю, что День Конституции России должен быть выходным днем. Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Это большая дата, фактически день создания правового государства. Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник», — отметил он.

Напомним, День Конституции России отмечается 12 декабря.