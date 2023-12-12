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В РГУ имени Есенина открылся Центр избирательного права и процесса

Во вторник, 12 декабря, в юридическом институте РГУ имени С.А. Есенина открылся Центр избирательного права и процесса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Торжественная церемония прошла в рамках визита в университет заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николая Булаева.

Зампред ЦИК России Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков и проректор по образовательной деятельности РГУ Лариса Лазуткина торжественно перерезали ленту перед входной дверью аудитории.

Отмечается, что специализированная аудитория — Центр избирательного права и процесса была создана в рамках соглашения о сотрудничестве между РГУ имени Есенина и избирательной комиссией Рязанской области. Центр открыт при поддержке Губернатора Рязанской области Павла Малкова.

В аудитории размещены информационные стенды, посвященные истории и современности избирательной системы, наглядная модель участковой избирательной комиссии, а также установлено современное мультимедийное оборудование. Она будет использоваться как для учебных занятий со студентами разных институтов и факультетов, так и для занятий со школьниками Рязанской области.

«Переоценить значение работы по просвещению, повышению электоральной культуры невозможно. Она очень востребована и должна продолжаться. Особенно важна работа таких центров с молодежью», — отметил Николай Булаев.

После презентации новой аудитории Николай Иванович провел в ней открытое занятие со студентами юридического института, где поговорил о современном состоянии и достижениях российской избирательной системы.