В Пронском районе бездомные сожгли чужой дом

Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, около двух часов дня в селе Малинищи Пронского района. От старой печки загорелся жилой дом на улице Садовой.

В Пронском районе бездомные сожгли чужой дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, около двух часов дня в селе Малинищи Пронского района. От старой печки загорелся жилой дом на улице Садовой.

Отмечается, что брат хозяина сгоревшего жилья приютил здесь мужчину и женщину без определенного места жительства. В отсутствие хозяина дома женщина решила хорошо протопить печку, которая давно нуждалась в ремонте. Дом загорелся.

Во время пожара в доме обрушился потолок, и выгорело все внутри.

Из жильцов никто не пострадал.