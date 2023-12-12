В Москве умерла культовая ведущая радиостанции «Маяк» Людмила Швецова

Шевцова занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как единственная в мире женщина-журналист, которая 4 раза побывала на Северном полюсе.

В Москве умерла культовая ведущая радиостанции «Маяк» Людмила Швецова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщине было 82 года. Причиной ее смерти стала острая сердечная недостаточность.

По данным канала, тело Шевцовой обнаружил ее сын в квартире, где она проживала.

Людмила Швецова — журналист с более чем пятидесятилетним стажем, долгие годы работала на радио «Маяк» — прошла путь от редактора отдела выпуска до старшего редактора космических программ на радиостанции.

Швецова публиковалась в центральных газетах, журналах «Кругозор», «Огонек», «Крестьянка», «Полярный круг». Написала книгу «Завод и люди».

Швецова занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как единственная в мире женщина-журналист, которая 4 раза побывала на Северном полюсе.